Трамп поручил послу в НАТО добиться от Европы отказа от российской нефти
Президент США Дональд Трамп публично поручил постоянному представителю США при НАТО Мэтту Уитакеру обеспечить давление на европейские страны для полного прекращения закупок российской нефти.
Президент добавил, что Уитакер больше не допустит продолжения этих закупок, сообщает РБК. Это заявление усиливает конфронтационный тон, заданный на прошлой неделе, когда Трамп направил официальное письмо странам НАТО с требованием коллективного отказа от российской нефти как условия для американских санкций.
Ключевой элемент стратегии Трампа — переложение ответственности на Европу. Как отмечают европейские дипломаты в беседах с Reuters, администрация США изматывает союзников непостоянством: в июне Трамп хвалил европейских лидеров, в июле угрожал санкциями России, а в августе провел саммит с Путиным без прорывных результатов.
Теперь же Белый дом требует, чтобы ЕС сначала полностью отказался от российских энергоресурсов, и только тогда Вашингтон рассмотрит новые ограничения против Москвы.
При этом Трамп связал прекращение конфликта на Украине со снижением мировых цен на нефть. Эта позиция противоречит подходу европейских союзников, которые настаивают на немедленных санкциях без предварительных условий.
