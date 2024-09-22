Трамп рассказал о своем страхе после покушения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, на которого дважды за два месяца было совершено покушение, признался, что опасается за жизнь своей семьи, передает ТАСС.
Он рассказал о своих страхах после покушений и заявил, что беспокоится о безопасности своих близких. Политик дал понять, что риторика его оппонентов на выборах – вице-президента Камалы Харрис и демократов – вызвала его тревогу.
15 сентября на Трампа было совершено покушение Райаном Уэсли Рутом, жителем Северной Каролины. Преступник был ярым сторонником Украины и даже призывал граждан США стать наемниками и вступить в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», – признался он.
15 сентября на Трампа было совершено покушение Райаном Уэсли Рутом, жителем Северной Каролины. Преступник был ярым сторонником Украины и даже призывал граждан США стать наемниками и вступить в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Александр Климов