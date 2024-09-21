Трамп прокомментировал предложение Харрис провести второй раунд дебатов

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал предложение своей соперницы от Демократической партии Камалы Харрис провести второй раунд дебатов, заявили, что «уже слишком поздно», сообщает ТАСС.
По словам Трампа, Харрис и ее команда видят, что предвыборная кампания идет не лучшим образом, что стало причиной предложения провести очередной раунд дебатов.
Трамп напомнил, что Харрис участвовала в двух телевизионных дебатах в 2024 году. По словам республиканца, демократы хотят еще одной встречи, потому что считают, что «серьезно проигрывают».
До этого Харрис подтвердила, что готова к вторым прямым дебатам с Трампом 23 октября. Ранее руководитель избирательной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон сообщил CNN, что Харрис приняла приглашение на новые дебаты с Трампом.
Читайте также:
Трамп назвал виновника своего возможного поражения на выборах
В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца
Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским в Вашингтоне
«Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось», – сказал Трамп, добавив, что у Харрис уже был шанс провести дебаты на телеканале Fox News, однако она отказалась.
Трамп напомнил, что Харрис участвовала в двух телевизионных дебатах в 2024 году. По словам республиканца, демократы хотят еще одной встречи, потому что считают, что «серьезно проигрывают».
«Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш», – резюмировал Трамп.
До этого Харрис подтвердила, что готова к вторым прямым дебатам с Трампом 23 октября. Ранее руководитель избирательной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон сообщил CNN, что Харрис приняла приглашение на новые дебаты с Трампом.
Читайте также:
Трамп назвал виновника своего возможного поражения на выборах
В США заявили о наличии у Харрис синдрома самозванца
Bloomberg: Харрис запланировала встречу с Зеленским в Вашингтоне
Александр Климов