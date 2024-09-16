Трамп расстроился из-за незаконченной игры в гольф в связи с возможным покушением

Фото: Сайт Кремля
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пошутил с друзьями и сторонниками после предполагаемого покушения, как ему жаль, что он не смог закончить игру в гольф, сообщает New York Times (NYT).
«По словам двух человек, осведомленных о ситуации в Мар-а-Лаго, Трамп весь день общался с друзьями и союзниками и отпускал шутки о том, как он расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», – пишет издание.
Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, два человека открыли огонь и целились друг в друга, а не в Трампа. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Там же обнаружили два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.
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Александр Климов