МОК отреагировал на ситуацию с перевернутым флагом на открытии Олимпиады

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Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что в Международном олимпийском комитете сожалеют из-за ситуации с перевернутым олимпийским флагом во время церемонии открытия Игр-2024 в Париже, однако ошибки случаются у всех. Об этом Адамс заявил на пресс-конференции.
По словам Адамса, в процессе организации может произойти любая ситуация. Директор МОК по коммуникациям заключил, что необходимо двигаться дальше.
Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Ранее сообщалось, что на церемонии открытия Игр 2024 года в Париже олимпийский флаг повесили вверх ногами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова