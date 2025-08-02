В Совфеде решение Трампа о подлодках связали с атомоходом «Князь Пожарский»

02 августа 2025, 12:41

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Член Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по вопросам атомных подлодок и связал его с недавним спуском на воду российской атомной подводной лодки «Князь Пожарский», который состоялся в феврале 2024 года. Его слова приводит РБК.





Джабаров выразил мнение, что восстановление диалога между Россией и США будет проходить волнообразно. В июле 2025 года президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомной подлодкой в Северодвинске, что, по словам сенатора, символизирует важность развития военного потенциала страны.





«Постепенно, я думаю, отношения будут всё-таки нормализовываться, потому что без нормализации отношений двух великих держав очень тяжело стабильно поддерживать мир на нашей планете», – отметил сенатор.