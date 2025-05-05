Трамп: Россия стремится к контролю над всей территорией Украины

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Россия намеревается получить всю украинскую территорию. Так считает президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News.
Глава Белого дома подчеркнул, что намерение США состоит в мирном соглашении, на которое пойдут Россия и Украины. По его словам, обе стороны «довольно близки» к этому.
Ранее Дональд Трамп говорил о том, что Россия не будет пытаться «захватить всю Украину» из уважения к нему.
В марте президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не претендовала на «чужое», однако не намерена отдавать «свое».
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«Им не нужен тот кусок территории, который они сейчас держат под контролем. Россия хочет всю Украину. Если бы не я, они бы продолжали», — сказал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что намерение США состоит в мирном соглашении, на которое пойдут Россия и Украины. По его словам, обе стороны «довольно близки» к этому.
Ранее Дональд Трамп говорил о том, что Россия не будет пытаться «захватить всю Украину» из уважения к нему.
В марте президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не претендовала на «чужое», однако не намерена отдавать «свое».
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Александр Бойцов