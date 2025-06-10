Трамп: Россия только помогла США выиграть Вторую мировую войну

10 июня 2025, 01:19

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна единственная, кто победила во Второй мировой войне, а Россия лишь помогла ей в этом. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.







«Мы единственные, кто не празднует это (победу во Второй мировой войне). Именно мы выиграли войну. Россия помогла (в этом). Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», — цитирует Трампа ТАСС.