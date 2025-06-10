Трамп: Россия только помогла США выиграть Вторую мировую войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна единственная, кто победила во Второй мировой войне, а Россия лишь помогла ей в этом. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме.
«Мы единственные, кто не празднует это (победу во Второй мировой войне). Именно мы выиграли войну. Россия помогла (в этом). Справедливости ради, они потеряли 51 млн человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 млн человек. И вы знаете, нельзя забывать об этом», — цитирует Трампа ТАСС.
Американский лидер уже неоднократно заявлял о том, что США являются единственными победителями в войне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что таким образом Трамп пытается привлечь внимание граждан к истории своей страны.