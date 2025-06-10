Трамп: я не знаю, употреблял ли Маск наркотики в Белом доме

10 июня 2025, 00:31

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что точно не знает, употреблял ли предприниматель Илон Маск наркотики в Белом доме. Об этом американский лидер сказал журналистам.





Свое заявление Трамп сделал на фоне новостей СМИ о том, что президент назвал Маска наркоманом. По информации Washington Post, при личном общении со своими соратниками Трамп охарактеризовал предпринимателя как «конченого наркомана». При этом New York Times со ссылкой на источники писала, что президент связывал недавнее странное поведение Маска с употреблением запрещенных веществ.





«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего наилучшего», — прокомментировал Трамп информацию изданий.