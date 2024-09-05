Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях США

Фото: сайт Дональда Трампа
Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что санкции США в конечном итоге ослабляют позиции доллара по всему миру. С такими словами он выступил в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Однако, по его словам, санкции можно и нужно применять против заслуживающих таких мер стран, но с последующей их отменой.
«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет <…> Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно», — пояснил республиканец.Ранее издание Politico сообщало, рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения военной помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, так как Штаты перестали спешить в этом направлении, когда угроза победы Трампа на выборах стала ниже.
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