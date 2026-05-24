Двух человек госпитализировали с ранениями после стрельбы у Белого дома
Мужчина, открывший стрельбу возле Белого дома, выжил. Его доставили в больницу в критическом состоянии, сообщают американские СМИ.
По данным CBS News, во время инцидента прозвучало от 15 до 30 выстрелов. Согласно первоначальной информации, преступник открыл огонь по сотрудникам Секретной службы США из пистолета. В ответ силовики применили оружие. Пострадавший прохожий, оказавшийся в зоне перекрестного огня, получил ранение и находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время место происшествия оцепили сотрудники экстренных служб. Правоохранительные органы устанавливают мотивы нападавшего, уточняют детали инцидента и собирают свидетельские показания. Ситуация остается на контроле у Секретной службы и полиции Вашингтона.
