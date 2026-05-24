NYP: стрелявший возле Белого дома называл себя Иисусом Христом
21‑летний Насир Бест, открывший стрельбу около Белого дома, считал себя Иисусом Христом. Об этом пишет New York Post.
Молодой человек вооружился револьвером и успел произвести несколько выстрелов, прежде чем федеральные агенты открыли по нему ответный огонь. Как уточняет издание, подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения Секретной службы США. Кроме того, в отношении Беста действовал судебный запрет на приближение к Белому дому.
Выстрелы прозвучали менее чем через два часа после того, как американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сообщение о том, что находится в Овальном кабинете и работает над мирным соглашением с Ираном. По данным американских СМИ, преступник скончался в больнице от множественных ранений.
