Появились подробности о подозреваемом в стрельбе возле Белого дома
Подозреваемым в стрельбе возле Белого дома является 21-летний Несир Бест. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По данным пяти местных СМИ, он страдал от психических расстройств. К тому же ранее молодой человек уже привлекал внимание правоохранительных органов.
Напомним, инцидент произошел менее чем через два часа после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение о том, что находится в Овальном кабинете и работает над мирным соглашением с Ираном. Всего раздалось от 15 до 30 выстрелов.
Преступник открыл огонь из пистолета по сотрудникам Секретной службы США, после чего силовики ответили на атаку. В результате пострадал один прохожий, оказавшийся в зоне перекрестного огня. Его состояние оценивают как тяжелое.
Также появилась информация, что Бест считал себя Иисусом Христом. Он скончался в больнице от множественных ранений.
