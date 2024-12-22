Трамп сделал внезапное заявление о владении Панамским каналом

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Панамский канал может снова стать собственностью США, заявил избранный президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, «смехотворна», особенно учитывая «щедрость», проявленную США при передаче канала.
«Это полное «обдирание» нашей страны должно немедленно прекратиться...», — добавил избранный президент.Трамп считает, что несправедливое отношение должно быть пересмотрено, поскольку канал имеет стратегическое значение для экономики и национальной безопасности Америки.
Президент также выразил обеспокоенность тем, что Китай активно использует канал, что, по его мнению, противоречит условиям исторической сделки.
«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — заключил Трамп.Панамский канал, построенный американцами в начале XX века, перешёл под контроль Панамы в 1977 году благодаря соглашению между президентом США Джимми Картером и панамским лидером Омаром Торрихосом.
По договору канал стал нейтральным маршрутом, обеспечивающим свободный транзит для судов всех стран.
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