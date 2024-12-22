Западные СМИ узнали, что британские военные стали массово увольняться из армии

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Великобритания сталкивается с массовым оттоком военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты. По данным издания Telegraph, за последний год из вооружённых сил уволились более 15 тысяч человек, из которых почти 8 тысяч покинули службу по собственному желанию.
Это происходит на фоне кризиса, который правительство пыталось решить увеличением окладов на 6% — самым значительным за последние 22 года.
Издание отмечает, что численность вооружённых сил Великобритании достигла исторического минимума: на тысячу человек приходится всего два военнослужащих.
Министр обороны Джон Хили ранее заявлял, что армия страны способна проводить операции, но не готова к полноценным боевым действиям.
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«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом», — передает Telegraph.
Издание отмечает, что численность вооружённых сил Великобритании достигла исторического минимума: на тысячу человек приходится всего два военнослужащих.
Министр обороны Джон Хили ранее заявлял, что армия страны способна проводить операции, но не готова к полноценным боевым действиям.
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Мария Моисеева