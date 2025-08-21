«Нельзя, но я на 28 пунктов выше»: Трамп сделал заявление о третьем президентском сроке

21 августа 2025, 16:35

NYP: Трамп заявил, что общество хочет, чтобы он баллотировался на третий срок

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США, пишет The New York Post со ссылкой на источники.





Издание также отмечает, что в одном из кабинетов Белого дома устроили «бесплатный сувенирный магазин» с атрибутикой Трампа: политик щедр к гостям, и некоторые уходят «с сумками, полными вещей». По словам собеседников NYP, Трамп показал Алиеву кепку с надписью «Trump 2028» и сказал:





«Знаете, в США на третий срок баллотироваться нельзя. Но я на 28 пунктов выше, чем кто-либо другой. Все хотят, чтобы я баллотировался снова», — сказано в материале.