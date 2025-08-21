«Нельзя, но я на 28 пунктов выше»: Трамп сделал заявление о третьем президентском сроке
NYP: Трамп заявил, что общество хочет, чтобы он баллотировался на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США, пишет The New York Post со ссылкой на источники.
Издание также отмечает, что в одном из кабинетов Белого дома устроили «бесплатный сувенирный магазин» с атрибутикой Трампа: политик щедр к гостям, и некоторые уходят «с сумками, полными вещей». По словам собеседников NYP, Трамп показал Алиеву кепку с надписью «Trump 2028» и сказал:
«Знаете, в США на третий срок баллотироваться нельзя. Но я на 28 пунктов выше, чем кто-либо другой. Все хотят, чтобы я баллотировался снова», — сказано в материале.
Алиев, как утверждают источники, поддержал эту идею. Ранее, 10 августа, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Трамп не спешит называть преемника от Республиканской партии на выборах 2028 года и предпочитает оставить этот вопрос открытым, наблюдая за тем, как другие республиканцы добиваются его одобрения.