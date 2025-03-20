Стармер высказался о сроках размещения миротворцев на Украине

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Сроки размещения миротворческих сил на Украине более понятны благодаря российско-американским переговорам. Об этом телеканалу ITV заявил британский премьер Кир Стармер.
«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — сказал политик.По словам Стармера, встречу военных из западных стран в Великобритании 20 марта посвятят планированию миротворческих операций, акцентируя внимание на безопасности в воздухе, на море и границах.
Ранее сообщалось, что четыре страны Евросоюза не одобрили план главы европейской дипломатии Каи Каллас об оружии для Киева. Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов