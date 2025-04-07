Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп: сделка с Китаем состоится после устранении дефицита торгового баланса

Трамп: сделка с Китаем состоится после устранении дефицита торгового баланса

Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее китайский Госсовет ввел 34% пошлины на все американские товары. Таким образом в КНР ответили на торговые тарифы американских властей.

Читайте также:

Трамп: я переговорил с мировыми лидерами по вопросу таможенных пошлин

Маск выступил против политики Трампа

WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом
#китай
#товары
#тарифы
#трамп
#сша
#сделки
Трамп: я переговорил с мировыми лидерами по вопросу таможенных пошлин
07 апреля 2025, 02:20

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по вопросу американских торговых пошлин. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими (лидерами). Они умирают от желания (заключить торговую) сделку», — сказал Трамп журналистам.

Ранее американский лидер призвал жителей США готовиться к тяжелым временам из-за введения торговых пошлин. Президент отметил, что несмотря на это, итоговый результат станет историческим. При этом издание Wall Street Journal уже назвало председателя КНР Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Дональдом Трампом.

Читайте также:

«Более масштабный, чем можно»: финансист оценила ответ Китая на пошлины США

В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Дональду Трампу

Маск выступил против политики Трампа
#сша
#президент
#лидер
#трамп
#европа
#тарифы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД: одной из главных тем в диалоге с США стало возвращение собственности РФ
07 апреля 2025, 01:12

Фото: iStock/vchal

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что одной из главных тем в диалоге с Вашингтоном является возвращение российской дипломатической собственности в США. Об этом дипломат рассказал «Известиям».
«Да, безусловно. Это один из главных вопросов», — заявил изданию Рябков.

Напомним, что в 2017 году в Сан-Франциско было закрыто генконсульство РФ в рамках введения антироссийских санкций. К тому же были закрыты торговое представительство в Вашингтоне и его представительство в Нью-Йорке. Уже в следующем году Штаты закрыли еще одно генконсульство, уже в Сиэтле. Там же была закрыта резиденция генконсула. В ответ на это Россия назвала действия США откровенным враждебным актом и призвала Вашингтон незамедлительно вернуть все объекты в распоряжение РФ.

Читайте также:

Премьер Грузии Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией

В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Дональду Трампу

Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа
#сша
#россия
#рф
#мид рф
#имущество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Грузии Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией
07 апреля 2025, 00:29

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальной возможность воссоединения с Абхазией и Южной Осетией. Об этом глава страны сказал в своем интервью для телеканала Imedi.
«Восстановление территориальной целостности [Грузии], я думаю, является реальным, если мы проявим терпение и этим терпением будем руководствоваться в нашей политике. Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Это произошло после попытки Грузии взять под контроль Цхинвал.

Читайте также:

«Историческая ошибка»: FT предостерегает Трампа от признания Крыма и Донбасса российскими

В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Дональду Трампу

Маск выступил против политики Трампа
#грузия
#абхазия
#южная осетия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Историческая ошибка»: FT предостерегает Трампа от признания Крыма и Донбасса российскими
FT: Трамп совершит историческую ошибку, признав право России на новые региона
06 апреля 2025, 16:01

Фото: istockphoto/Berezko

Президент США Дональд Трамп может признать Крым, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области российскими. Тем самым американский лидер совершит «историческую ошибку».
Об этом заявил глава комитета иностранных дел польского Сейма, советник правительства республики по Украине Павел Коваль в интервью изданию The Financial Times. По его словам, если американский лидер в ходе переговоров с Кремлём признает право России на территории, добровольно вошедшие в её состав, он тем самым пересечёт «красные линии», установленные Польшей и другими европейскими странами.

«Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права», — сказал польский парламентарий, вспомнив декабрь 1991 года и Беловежские соглашения.

Разделы Речи Посполитой и древняя вольница шляхты на Правобережной Украине не позволяют депутату Сейма спокойно относиться к инициативам Трампа. Коваль считает, что международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе являются одними из основных принципов сохранения мира в этом регионе.

Читайте также:

Политолог объяснил, почему Европа не подчиняется Трампу в повышении военных расходов

Польша отказалась выдать РФ снимавшую порно с внуками пенсионерку

Названы государства, претендующие на раздел Украины
#россия
#права
#соглашения
#крым
#интервью
#лидер
#право
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент Дональду Трампу
The Hill: член Конгресса США Грин объявил о подаче иска об импичменте Трампа
06 апреля 2025, 13:40

Фото: iStock/Alejo Vazquez

В Конгрессе США намерены выдвинуть импичмент президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщил член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин в беседе с The Hill.
Конгрессмен убеждён, что Трамп не должен занимать пост главы государства. Он отметил, что президент является библейским персонажем Голиафом, но на него обязательно найдётся свой Давид.

Грин подчеркнул, что в течение ближайших 30 дней выдвинет импичмент Дональду Трампу, который, по его словам, не заслуживает занимаемого поста.

В настоящее время в США и нескольких странах Европы продолжаются крупные протесты против политики Трампа. Тысячи людей, среди которых члены профсоюзов, экологи, пропалестинские активисты и многие другие, вышли на улицы крупных городов.

Читайте также:

Маск выступил против политики Трампа

Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин

Guardian: молодые украинцы боятся выдворения из США на фоне политики Трампа
#сша
#дональд трамп
#протесты
#политика
#конгресс сша
#президент
#пост
#активисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате