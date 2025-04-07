Трамп: сделка с Китаем состоится после устранении дефицита торгового баланса

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна заключит сделку с Китаем только после устранения дефицита торгового баланса в Штатах. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», — сказал Трамп.
Напомним, что ранее китайский Госсовет ввел 34% пошлины на все американские товары. Таким образом в КНР ответили на торговые тарифы американских властей.
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