Трамп: я переговорил с мировыми лидерами по вопросу таможенных пошлин

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с европейскими и азиатскими лидерами по вопросу американских торговых пошлин. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими (лидерами). Они умирают от желания (заключить торговую) сделку», — сказал Трамп журналистам.
Ранее американский лидер призвал жителей США готовиться к тяжелым временам из-за введения торговых пошлин. Президент отметил, что несмотря на это, итоговый результат станет историческим. При этом издание Wall Street Journal уже назвало председателя КНР Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Дональдом Трампом.
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