WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом

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Председатель КНР Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — пишет газета.
В публикации отметили, что многие годы США убеждали Европу снизить экономические связи с Китаем. Теперь действия Трампа наоборот заставят страны ЕС возобновить торговые отношения с КНР. К тому же Запад, недовольный введенными пошлинами, показал Китаю свою разобщенность.
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Иван Мусатов