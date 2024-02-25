Трамп согласился с Путиным в вопросе президентства Байдена

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился с мнением президента России Владимира Путина о том, что на посту американского лидера для России наиболее выгоден Джо Байден, передает РИА Новости.
"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", — сказал политик.
Он также отметил, что Соединенные Штаты "стали насмешкой для всего мира".
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