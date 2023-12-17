Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп использовал слова российского лидера Владимира Путина, чтобы подчеркнуть угрозу для демократии в США, передает РИА Новости.
На митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он привел цитату Путина, высказанную в сентябре на Восточном экономическом форуме, где российский президент комментировал юридические преследования Трампа в США.
Путин заявил, что такие действия, как преследование Трампа, по его мнению, являются показателем гнилости американской политической системы и непригодности ее для преподавания демократии другим.
Трамп, процитировав Путина, подчеркнул, что это политическое преследование представляет опасность для демократии в США и выразил недовольство тем, как ситуация развивается в стране под руководством Джо Байдена.
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Путин заявил, что такие действия, как преследование Трампа, по его мнению, являются показателем гнилости американской политической системы и непригодности ее для преподавания демократии другим.
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Артем Кузьмин