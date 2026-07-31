На военной базе в США сгорел истребитель
В Калифорнии на авиабазе «Мирамар» произошло возгорание истребителя пятого поколения F-35, принадлежащего Корпусу морской пехоты США. Инцидент квалифицировался военными как «авиационное происшествие».
По данным телеканала Fox, ЧП случилось на взлетно-посадочной полосе ориентировочно в 20:00 по московскому времени. Летчик успел катапультироваться, однако информация о возможных пострадавших на земле пока не поступала. Причины возгорания не разглашаются.
Опубликованные кадры с места событий демонстрируют обгоревший корпус самолета и густой дым над базой. Стоимость одного такого истребителя может достигать 80 миллионов долларов. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее истребитель США подал сигнал бедствия и пропал над Тихим океаном. Подробности в нашем материале.
Читайте также: