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На военной базе в США сгорел истребитель

Fox: Военный истребитель F-35 сгорел на базе США в Калифорнии
Фото: istockphoto/Alexandre Tziripouloff

В Калифорнии на авиабазе «Мирамар» произошло возгорание истребителя пятого поколения F-35, принадлежащего Корпусу морской пехоты США. Инцидент квалифицировался военными как «авиационное происшествие».



По данным телеканала Fox, ЧП случилось на взлетно-посадочной полосе ориентировочно в 20:00 по московскому времени. Летчик успел катапультироваться, однако информация о возможных пострадавших на земле пока не поступала. Причины возгорания не разглашаются.

Опубликованные кадры с места событий демонстрируют обгоревший корпус самолета и густой дым над базой. Стоимость одного такого истребителя может достигать 80 миллионов долларов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее истребитель США подал сигнал бедствия и пропал над Тихим океаном. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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