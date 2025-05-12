Трамп снизит стоимость рецептурных препаратов в США на 30-80%

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Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость рецептурных препаратов в стране будет снижена на 30-80%. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Трамп подпишет тот самый анонсированный указ — "один из самых важных" в истории США. Цены на рецептурные препараты снизят на 30-80% "немедленно"», — передает сообщение Трампа telegram-канал Mash.
При этом стоимость препаратов во всем мире будет увеличена для стабилизации рынка. Как отметил сам президент, цена на лекарства в США выше чем в других странах. Некоторые позиции стоят в 5-10 раз больше.
При этом ранее Трамп анонсировал публикацию одного из самых важных своих постов. Все ожидали новую информацию о ситуации на Украине, но американский лидер опубликовал данное сообщение.
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Иван Мусатов