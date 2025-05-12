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Трамп снизит стоимость рецептурных препаратов в США на 30-80%

Трамп: цена на рецептурные препараты в США снизится на 30-80%
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Президент США Дональд Трамп заявил, что стоимость рецептурных препаратов в стране будет снижена на 30-80%. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Трамп подпишет тот самый анонсированный указ — "один из самых важных" в истории США. Цены на рецептурные препараты снизят на 30-80% "немедленно"», — передает сообщение Трампа telegram-канал Mash.

При этом стоимость препаратов во всем мире будет увеличена для стабилизации рынка. Как отметил сам президент, цена на лекарства в США выше чем в других странах. Некоторые позиции стоят в 5-10 раз больше.

При этом ранее Трамп анонсировал публикацию одного из самых важных своих постов. Все ожидали новую информацию о ситуации на Украине, но американский лидер опубликовал данное сообщение.

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СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ
12 мая 2025, 00:50

Фото: iStock/YuTphotograph

Свыше 150 стран и более 20 международных организаций приглашены в Москву на 13-ю международную встречу по безопасности под эгидой РФ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
«Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума – вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Председателем встречи станет секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Совет безопасности России организует данные встречи с 2010 года. Форум является важной платформой, на которой международные организации и страны обмениваются мнениями по осуществлению безопасности в мире. Стороны обсуждают борьбу с наркоторговлей, экстремизмом, терроризмом и транснациональной преступностью.

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Зеленский прилетит в Стамбул при любых условиях
Axios: Зеленский прилетит в Стамбул даже в случае отказа России от перемирия
12 мая 2025, 00:27

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский прилетит на переговоры с Россией в Стамбул даже в случае отказа РФ от прекращения огня. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимный источник из Украины.
«Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией. Соответствующее предложение высказал глава РФ Владимир Путин. Дата предстоящего диалога сторон назначена на 15 мая.

Напомним, что Владимир Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий. При это РФ настроена заключить долгосрочный мир.

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Израиль призвал эвакуировать людей из трех портов в Йемене
ЦАХАЛ призвала эвакуировать 3 порта в Йемене перед возможным ударом по хуситам
11 мая 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Sckrepka

Израильская армия (ЦАХАЛ) призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов перед возможным ударом по хуситам. Соответствующее заявление военные распространили на арабском языке. Обычно так предупреждают перед бомбардировкой.
«…Мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении.

ЦАХАЛ уточнила, что хуситы используют порты, чтобы осуществлять террористическую деятельность. Названы порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса.

Несколько дней назад сообщалось, что хуситы хотят устроить полную воздушную блокаду Израиля.

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Глава РФПИ высказался о ситуации вокруг Макрона и Мерца
Дмитриев сомневается, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар
11 мая 2025, 22:45

Кирилл Дмитриев (Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов)

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о ситуации вокруг президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера.
«Этот видеоматериал настоящий или был сделан с помощью ИИ? Если он настоящий, то мы видим сахар или что-то совершенно другое? Если что-то другое, то это объясняет многое из последних идей и предложений», — высказался Дмитриев в соцсетях.
Перед этим сообщалось о кадрах, где европейские политики быстро спрятали что-то похожее на салфетку, когда в их купе зашли журналисты с камерой.

Дипломат российского МИДа Мария Захарова, комментируя кадры, вспомнила анекдот и обвинила зарубежных лидеров в наркомании.

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Иран ответил на требование США отказаться от ядерной программы
Пезешкиан: для Ирана неприемлемы требования США по отказу от ядерной программы
11 мая 2025, 21:35

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Для иранской стороны неприемлемо требование США отказаться от ядерной программы, заявил на правительственном собрании президент исламской республики Масуд Пезешкиан. Политик подчеркнул, что его страна не стремится создать ядерное оружие.
«Но неприемлемо никоим образом требование, чтобы мы отказались от исследований в рамках нашей мирной ядерной программы, после чего они бы (США — прим. ред.) с нами начали вести переговоры», — сказал Пезешкиан.

По его словам, республике нужны технологии в сфере мирного атома, чтобы развивать промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и сохранить окружающую среду.

Сегодня состоялся четвертый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Диалог продолжился спустя месяц после начала обсуждений по ядерной программе Ирана и состоялся после двухнедельного перерыва. Это была самая долгая пауза.

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