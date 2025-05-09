В США сожалеют из-за отсутствия американских военных на параде в Москве

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Американские военные должны были участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в соцсети Х.
Он выразил сожаление, что власти Штатов, в отличие от российских, не уделили должного внимания памятной дате. Так, 8 мая, в День Победы во Второй мировой войне, в США не провели никаких официальных мероприятий.
Такое халатное отношение к празднику Риттер назвал поводом для стыда как для граждан США, так и для руководства страны.
В Москве 9 мая состоялся юбилейный военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили президент России Владимир Путин и лидеры ещё порядка 30 государств. В торжественном марше принимали участие расчёты из 13 стран. Парад принимал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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Такое халатное отношение к празднику Риттер назвал поводом для стыда как для граждан США, так и для руководства страны.
В Москве 9 мая состоялся юбилейный военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили президент России Владимир Путин и лидеры ещё порядка 30 государств. В торжественном марше принимали участие расчёты из 13 стран. Парад принимал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
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Анастасия Чинкова