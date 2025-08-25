Трамп снова предложил переименовать Пентагон в «министерство войны»: «Мы хотим нападать»
Трамп вновь предложил переименовать Пентагон в «министерство войны»
Президент США Дональд Трамп вновь выступил с призывом вернуть историческое название Пентагона, переименовав его в «Министерство войны». Об этом он заявил во время выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома.
Глава государства отметил, что раньше ведомство называлось министерством войны, что звучало «намного сильнее». Также он добавил, что США выиграли Первую и Вторую Мировые войны.
«Мы выигрывали всё», – отметил Трамп.Трамп подчеркнул, что современное название с упором на оборону не отражает мощь и наступательный потенциал американских вооружённых сил.
Глава пока ещё Минобороны США Пит Хегсет поддержал предложение президента, отметив, что изменения ожидаются «уже скоро».
Президент США также сделал заявление о том, что Штаты хотят нападать на другие государства:
«Оборона? Я не хочу быть только защитником. Мы хотим обороняться, но и нападать тоже хотим».Ранее Трамп объявил 8 мая Днём победы, отметив, что США внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне. По его словам, Америка также «выиграла и Первую мировую». Однако при этом он отказался делать 8 мая выходным днём, сославшись на то, что «в Америке и так слишком много праздников».