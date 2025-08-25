Трамп снова предложил переименовать Пентагон в «министерство войны»: «Мы хотим нападать»

25 августа 2025, 20:13

Трамп вновь предложил переименовать Пентагон в «министерство войны»

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с призывом вернуть историческое название Пентагона, переименовав его в «Министерство войны». Об этом он заявил во время выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома.





Глава государства отметил, что раньше ведомство называлось министерством войны, что звучало «намного сильнее». Также он добавил, что США выиграли Первую и Вторую Мировые войны.





«Мы выигрывали всё», – отметил Трамп.

«Оборона? Я не хочу быть только защитником. Мы хотим обороняться, но и нападать тоже хотим».