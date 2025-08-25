«Это абсурд»: в Харьковской области указали на неточности в карте Украины, представленной в Белом доме

25 августа 2025, 10:05

Ганчев: представленная в Белом доме карта Украины не отражает действительности

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что карта боевых действий на Украине, представленная в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, не отражает фактической ситуации на линии фронта. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.