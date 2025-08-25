«Это абсурд»: в Харьковской области указали на неточности в карте Украины, представленной в Белом доме
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что карта боевых действий на Украине, представленная в Белом доме во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза, не отражает фактической ситуации на линии фронта. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По словам Ганчева, представленная украинской делегацией карта содержит существенные неточности. В частности, он отметил, что восточная часть Украины на схеме была закрашена розовым цветом, символизирующим, как утверждается, территории под контролем российских сил. Однако, по мнению Ганчева, границы, указанные на карте, не соответствуют текущей оперативной обстановке.
Представленную карту глава администрации назвал откровенной дезинформацией, рассчитанной на западную публику, которая не знает реального положения дел в зоне СВО.
Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал в соцсетях новую фотографию из Овального кабинета. На снимке видна карта Украины, размещённая на столе переговоров, что подтвердило её использование во время встречи.
