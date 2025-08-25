Трамп заявил, что США больше не будут тратить деньги на Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращают финансирование Украины. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления, которое транслирует пресс-служба Белого дома.
Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. При этом он не уточнил, идёт ли речь о полном прекращении помощи или только о её сокращении в рамках пересмотра внешнеполитических приоритетов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб отмечал, что у американского лидера «заканчивается терпение» в вопросе украинского конфликта. По данным британской газеты The Telegraph, в случае провала инициатив Трампа, Украину может ожидать катастрофическое развитие событий.
При этом конкретика относительно возможных гарантий безопасности для Киева пока остаётся невыясненной и предметом дальнейших переговоров.
