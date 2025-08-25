Трамп заявил, что США больше не будут тратить деньги на Украину

25 августа 2025, 19:40

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращают финансирование Украины. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления, которое транслирует пресс-служба Белого дома.