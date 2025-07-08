Трамп снова выразил недовольство Путиным и пообещал «сюрприз» в ответ
Трамп заявил, что недоволен Путиным, и пообещал в ответ небольшой сюрприз
Президент США Дональд Трамп снова выразил недовольство своим российским коллегой Владимиром Путиным и пообещал оставить свой ответ России «небольшим сюрпризом». Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Трамп заявил, что «недоволен Путиным». Тогда один из журналистов поинтересовался, что глава Штатов собирается предпринять в связи с этим. Президент отказался раскрывать свои ответные шаги, сказав лишь:
«Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?».После Трамп объяснил, что Путин «на первый взгляд кажется приветливым», однако произносит якобы «пустые и ничего не значащие слова».
Ранее Дональд Трамп уже выражал недовольство Владимиром Путиным. Это произошло после их телефонного разговора, который состоялся 3 июля. Сначала американский политик заявил, что удовлетворён диалогом, однако затем признался, что недоволен поведением Путина. Разочаровало Трампа решение российского лидера устранить первопричину конфликта на Украине.