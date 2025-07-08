Трамп снова выразил недовольство Путиным и пообещал «сюрприз» в ответ

08 июля 2025, 20:24

Трамп заявил, что недоволен Путиным, и пообещал в ответ небольшой сюрприз

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп снова выразил недовольство своим российским коллегой Владимиром Путиным и пообещал оставить свой ответ России «небольшим сюрпризом». Выступление американского лидера транслировалось на YouTube-канале Белого дома.





Трамп заявил, что «недоволен Путиным». Тогда один из журналистов поинтересовался, что глава Штатов собирается предпринять в связи с этим. Президент отказался раскрывать свои ответные шаги, сказав лишь:





«Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?».