Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Камала Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах

Камала Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах

21 июля 2024, 23:29
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, передает ​Reuters.
«Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать [право] и добиться выдвижения кандидатом», – отмечается в заявлении.

Выдвижение Харриса может состояться в августе на съезде Демократической партии в Чикаго, штат Иллинойс. Напомним, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула своим кандидатом на пост главы государства Дональда Трампа.



21 июля нынешний президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной кампании и поддержал кандидатуру Харрис.

Читайте также:

В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки
#президент
#выборы
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
«Черный день» для Зеленского: сенатор Джабаров о выходе Байдена из гонки
«Черный день» для Киева и Европы: сенатор Джабаров о выходе Байдена из гонки
21 июля 2024, 23:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отказ действующего президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании 21 июля стал «черным днем» для Украины и Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, европейским лидерам и президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится соперник Байдена, республиканец Дональд Трамп.

Ранее Байден заявил о выходе из избирательной гонки и отказался от переизбрания на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять свои президентские обязанности до конца срока.

Читайте также:

Камала Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах

Володин высказался о решении Байдена покинуть предвыборную гонку

В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США
#совет федерации
#джозеф байден
#дональд трамп
#сша
#выборы
#президент
#владимир зеленский
#украина
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Володин высказался о решении Байдена покинуть предвыборную гонку
«Бегство от созданных во всем мире проблем»: Володин о выходе Байдена из гонки
21 июля 2024, 23:14

Фото: сайт Госдумы РФ

Президент США Джо Байден создал проблемы по всему миру и сбежал, когда осознал невозможность переизбрания, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
Политик также заявил, что Байден должен понести ответственность за внешнюю политику США. В частности, Володин считает, что нынешний глава Белого дома виновен в развязывании войны на Украине, разрушении европейской экономики и санкционной политике против России и других стран.

«Его руки в крови», – заключил спикер.

Вечером 21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и отказе от переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на выполнении своих обязанностей на посту президента до конца срока.

Читайте также:

Маск раскрыл причину страха демократов перед фигурой Трампа

В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки
#вячеслав володин
#госдума
#санкции
#европа
#россия
#экономика
#война
#украина
#джозеф байден
#выборы
#президент
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нетаньяху отправит делегацию Израиля на переговоры по сектору Газа 25 июля
21 июля 2024, 23:10

Фото: istockphoto/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение отправить в четверг, 25 июля, делегацию на переговоры по сектору Газа. Об этом сообщает офис главы государства. Стороны будут обсуждать сделку о прекращении огня в обмен на свободу заложников, говорится в сообщении.
В заявлении указано, что Нетаньяху принял такое решение после того, как детально обсудил тему заложников с членами переговорной группы и представителями системы безопасности.

Ранее Нетаньяху объявил, что Израиль будет защищать себя всеми доступными ему средствами, а каждый кто хочет стабильности в регионе должен поддерживать его страну в борьбе против Ирана и его союзников.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», — заявил премьер Израиля.
Читайте также:

Авиация США и Великобритании нанесла пять ударов по позициям хуситов в Йемене

Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек

Хуситы пригрозили Израилю ответить на авиаудары по порту Ходейда
#израиль
#палестина
#переговоры
#мир
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск раскрыл причину страха демократов перед фигурой Трампа
Илон Маск: демократы опасаются Дональда Трампа, поскольку он не марионетка
21 июля 2024, 23:08

Фото: сайт Дональда Трампа

Демократы боятся бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку он не марионетка, заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Он также высказался о выходе нынешнего президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Маск охарактеризовал это решение как отказ от «старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность».

Ранее стало известно, что Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа. Размер пожертвования не разглашается, но, по данным информационного агентства Bloomberg, сумма была «значительной».

Читайте также:

Трамп назвал Маска выдающимся человеком

Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США

Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа
#илон маск
#джозеф байден
#сша
#дональд трамп
#выборы
#президент
#кандидаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США
21 июля 2024, 23:02

Фото: сайт Кремля

Экс-лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что президентских выборов в США в 2024 году не будет. Отрывки из выступления политика опубликованы на YouTube.
Жириновский утверждал, что выборов не будет, потому что к тому времени страна перестанет существовать. Эти заявления политик сделал незадолго до своей смерти.

Кроме того, политик предрекал, что Соединенные Штаты самоуничтожатся по советскому сценарию, а также предупреждал, что они прекратят свое существование в нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.

Читайте также:

Семья Клинтонов поддержала Харрис как кандидата в президенты США от демпартии

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки
#лдпр
#владимир жириновский
#выборы
#предсказание
#сша
#ссср
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья Клинтонов поддержала Харрис как кандидата в президенты США от демпартии
21 июля 2024, 22:52

Фото: istockphoto/ginosphotos

Бывший президент США Билл Клинтон вместе с женой Хиллари поддержали Камалу Харрис в качестве кандидата от демпартии на выборах президента США. Об этом экс-глава государства написал в своих соцсетях.
«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать ее», – заявил Клинтон.
Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки, но останется на посту американского лидера до конца своего срока, а также поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Кандидат от республиканцев и бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Камалу Харрис победить ему будет гораздо легче.

Читайте также:

Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки

NYT: Байден назвал Обаму и Пелоси организаторами кампании против его выдвижения
#сша
#президент
#дональд трамп
#гонки
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авиация США и Великобритании нанесла пять ударов по позициям хуситов в Йемене
21 июля 2024, 22:43

Фото: istockphoto/NanoStockk

США и Великобритания нанесли пять авиационных ударов по позициям хуситов на западе Йемена. Об этом со ссылкой на местные органы власти сообщает РИА Новости. Атака вызвала крупный пожар в топливном хранилище в порту Ходейды, говорится в сообщении.
«Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения «Ансар Алла» в городе Ходейде», — заявил источник агентства.
Ранее хуситы, под контролем которых находится большая часть побережья Красного моря в Йемене, высказались в поддержку Палестины и о намерении бить по любым кораблям, связанным с Израилем. Вместе с тем «Ансар Алла» отметили, что не будут трогать суда других государств и не станут мешать свободе судоходства в регионе.

До этого сообщалось, что шиитское движение «Ансар Алла» нанесло удары по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море. Корабль атаковали при помощи баллистических ракет и БПЛА.

Читайте также:

Хуситы атаковали американское судно и район в израильском Эйлате

Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек

Нетаньяху: Израиль планирует защищать себя любыми средствами
#движение
#море
#судно
#корабль
#бпла
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молостов: ситуация на западной границе Белоруссии осложняется милитаризацией ЕС
21 июля 2024, 22:21

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Ситуация на западной границе Белоруссии осложняется милитаризацией приграничья в близлежащих странах ЕС. Об этом сообщил глава госпогранкомитета республики Константин Молостов в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, сопредельные государства увеличивают военный потенциал и разворачивают многочисленных воинские подразделения.
«К сожалению, того взаимодействия с сопредельными государствами по линии погранпредставительской деятельности, как это было раньше, у нас нет. Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить, но по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран таким образом мы не взаимодействуем», — пояснил Молостов
Он также отметил, что взаимодействие сохранилось «по решению текущих, технических вопросов», которые постоянно возникают на границе государств, к примеру, пропуск людей и машин на КПП.

Ранее Молостов сообщал, что приграничные страны ЕС не реагируют на призывы Минска разобраться с работой КПП, на которых возникают очереди транспорта. Основными проблемами, по его мнению, являются закрытие пунктов пропуска и неритмичная работа пограничников Евросоюза.

Читайте также:

Молостов: Евросоюз не слышит призывы Белоруссии к нормализации работы КПП

Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим въезда для еще 35 стран Европы

В Белоруссии сохранится усиленный режим службы на границе с Украиной
#работа
#закрытие
#страны
#пропуск
#пропуска
#режим
#ес
#евросоюз
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки
21 июля 2024, 21:42

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов

Президент США Джо Байден после заявления о выходе из предвыборной гонки поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Об этом сказано в опубликованном послании главы государства. Байден также призвал демократов победить республиканца Дональда Трампа, говорится в сообщении.
«Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку в отношении кандидатуры Камалы от нашей партии в нынешнем году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте же сделаем это», – отмечается в заявлении Байдена.
Ранее американский президент заявил, что несмотря на свой выход из гонки, он продолжит руководить США до конца своего срока.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что эти в выходные, 20-21 июля, Байден попытается в последний раз реанимировать свою предвыборную кампанию на встрече с главными политическими помощниками.

Читайте также:

Команда Трампа планирует подорвать рейтинг Камалы Харрис во время ее выдвижения

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки

NYT: Байден назвал Обаму и Пелоси организаторами кампании против его выдвижения
#рейтинг
#сша
#президент
#гонки
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф