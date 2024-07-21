Камала Харрис заявила о готовности бороться с Трампом на выборах

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Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, передает Reuters.
«Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я намерена заработать [право] и добиться выдвижения кандидатом», – отмечается в заявлении.
Выдвижение Харриса может состояться в августе на съезде Демократической партии в Чикаго, штат Иллинойс. Напомним, Республиканская партия, в свою очередь, выдвинула своим кандидатом на пост главы государства Дональда Трампа.
21 июля нынешний президент США Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной кампании и поддержал кандидатуру Харрис.
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Александр Климов