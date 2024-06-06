Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп опасается мировой войны из-за заявлений Киева об ударах по территориям РФ

Трамп опасается мировой войны из-за заявлений Киева об ударах по территориям РФ

Трамп: заявления Киева об ударах по территориям РФ могут привести к мировой войне
06 июня 2024, 09:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заявления Украины об ударах по территориям России могут обернуться третьей мировой войной. Так считает бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, потому что Украина теперь заявляет об нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне», — заявил Трамп.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что в отличие от Байдена мог бы быстро урегулировать конфликт на Украине.



Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых СМИ заявил, что конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут передавать Киеву вооружение.

Читайте также:

США разрешили Украине точечно применять оружие внутри РФ

Десять стран разрешили Киеву использовать их оружие для ударов по РФ

Западные союзники разрешили Киеву бить по территории РФ
#сша
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#президент
#украина
#сми
#вооружение
#байден
#рф
#трамп
Херсонцы охотно сдают информацию о месте нахождения наёмников российским военным
Подполье: иностранные наемники начали конфликтовать с жителями Херсона
06 июня 2024, 09:22

Фото: iStock/breakermaximus

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, всё чаще начали конфликтовать с мирными жителями в Херсоне, которые с удовольствием передают информацию о месте их нахождения российским военным. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что херсонцы охотно передают информацию о месте нахождения иностранцев российским военным.


Накануне в подполье рассказали, что наёмники устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Уточнялось, что ссора произошла между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов. В итоге четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.

Читайте также:

Депутат Водолацкий: иностранные наёмники уходят с первой на вторую линию обороны

Мы были небольшой преградой: Иностранные наёмники раскрыли правду о службе в рядах ВСУ

Наемники отказываются воевать за Украину даже за большие деньги
#деньги
#конфликт
#кафе
#депутат
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы взяли в плен воевавшего за ВСУ наёмника из Колумбии
06 июня 2024, 09:19

Фото: istockphoto/breakermaximus

Гражданин Колумбии Анхель Карденас Монтилла воевал на Украине на стороне ВСУ в составе 59-й отдельной бригады. Он сдался в плен в районе села Красногоровка в Ясиноватском районе ДНР.
На видеозаписи, распространённой министерством обороны РФ, колумбиец не советует своим соотечественникам ехать воевать на стороне Украины. На родине Монтилла служил в полиции. Он не владеет ни русским, ни украинским языком. На Украину экс-полицейский приехал, увидев объявление в социальной сети, где предлагалось за хорошее вознаграждение принять участие «в войне против России».

По словам Монтиллы, его боевая подготовка заняла всего около недели, после чего его и сослуживцев отправили на передовую. До этого в боевых действиях он никогда не участвовал.

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — рассказал колумбиец.

Наёмник сообщил, что решил сдаться в плен, так как не хотел умирать. Он решился на это после того, как погибли несколько его соотечественников. Монтилла с горечью отметил, что украинцы использовали их в качестве пушечного мяса.

Читайте также:

На Украине погиб наемник из Нидерландов

Итальянский наёмник воевал на Украине в составе экстремистского сообщества

В зоне СВО уничтожен албанский наемник
#подготовка
#здание
#рф
#украина
#колумбия
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области
Гладков: ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области
06 июня 2024, 08:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинская сторона дважды атаковала сельхозпредприятие в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия — с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате вражеской атаки никто из местных жителей не пострадал. Региональные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в Крыму, ещё шесть — в Белгородской области. Также уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области.

Читайте также:

Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области

Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино

ВСУ обстреляли Белгород из HIMARS через несколько часов после разрешения Байдена
#минобороны рф
#автомобиль
#село
#ракета
#telegram
#сво
#Белгород
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС — видео
РИА Новости опубликовало кадры ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС
06 июня 2024, 08:28

Фото: istockphoto/aapsky

Как рассказывали российские бойцы группировки «Днепр» охранявшие Каховскую ГЭС год назад, рассказали, что ВСУ регулярно обстреливали станцию из миномётов, артиллерии и РСЗО HIMARS. Кадры одного из ракетных ударов зафиксировала камера видеонаблюдения.
Кадры взрыва опубликовало РИА Новости. Удар был нанесён до подрыва электростанции и последовавшего за ним наводнения 6 июня 2023 года. Тогда вода большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла. Под водой оказались в том числе Алёшки и Новая Каховка.

В области был введён режим чрезвычайной ситуации, сначала регионального, а затем федерального масштаба. Президент РФ Владимир Путин отметил, что варварская акция киевского режима привела к экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт.






Читайте также:

Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС

Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
#вода
#следственный комитет
#акция
#владимир путин
#президент
#кадры
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За ночь ПВО России сбили 19 БПЛА ВСУ и одну противокорабельную ракету «Нептун»
06 июня 2024, 08:16

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в Крыму, ещё шесть — в Белгородской области. Также уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом уточняется, что ещё шесть вражеских дронов сбили в небе над Белгородской областью. Кроме того, ликвидирована одна противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили пять дронов. ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Читайте также:

Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью

Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха»

Минобороны: ВС РФ сбили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
#бпла
#ракета
#крым
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о прибытии большого числа специалистов НАТО на Украину
Марочко: большое количество специалистов НАТО прибыло в ВСУ
06 июня 2024, 07:47

Фото: iStock/Stadtratte

Много специалистов НАТО прибыло на Украину, которые назначены на руководящие должности в ВСУ, что говорит об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники, его слова передает РИА Новости.
«За последнее время в вооруженные силы Украины прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идет расширение взаимодействия со странами НАТО», — заявил Марочко.

По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».

Кроме того, киевский режим ведёт активную работу по дипломатической линии. В рамках этих действий подписываются договоры, предоставляющие НАТО расширенные полномочия на территории Украины, заключил Марочко.

Читайте также:

Россия не собирается бить по странам НАТО, но может передумать

«Ракеты НАТО и ввод войск»: Во Франции сделали предупреждение о России

Орбан предупредил о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине
#россия
#предупреждение
#конфликт
#сотрудничество
#вооружение
#telegram
#режим
#нато
#сво
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саммит по Украине в Швейцарии может погубить несколько десятков детёнышей косуль
Blick: конференция по Украине в Швейцарии может повлечь гибель детенышей косули
06 июня 2024, 07:34

Фото: iStock/UrosPoteko

Саммит по Украине, который состоится в швейцарском Бюргенштоке недалеко от города Люцерн, может привести к гибели десятков детенышей косули в окрестностях. Об этом пишет газета Blick.
Уточняется, что для обеспечения безопасности участников конференции вокруг места проведения саммита введут бесполетную зону. Запрет коснётся и дронов, которыми отслеживают детёнышей косули, прячущихся на полях и подвергающихся опасности со стороны комбайнов.

По данным издания, местное отходничество использует дроны с тепловизорами для осмотра полей, где в ближайшее время должна проводиться уборка урожая. Всех обнаруженных детенышей косули эвакуирует в безопасное место, а после завершения уборки их возвращают обратно. Таким способом ежегодно удается спасти порядка 90 животных.

Однако депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер также обеспокоен этим вопросом и хочет обратиться к правительству и предложить сделать исключение в случае бесполетной зоны для охотничьих дронов. Сейчас уже удалось сократить радиус с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока.

Читайте также:

Temps: В Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным

МИД Украины жёстко ответил КНР на призыв организовать мирный саммит с участием России

Крупнейшая партия Швейцарии призвала пригласить Россию на конференцию по Украине
#уборка
#призыв
#запрет
#партия
#саммит
#депутат
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дрон ВСУ атаковал еще одну нефтебазу на территории России
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, произошел пожар
06 июня 2024, 05:31

Фото: istock / NiseriN

Украинский БПЛА атаковал еще одну нефтебазу на территории Российской Федерации.Дрон-камикадзе атаковал предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
В результате взрыва на одном из резервуаров начался пожар, его оперативно потушили четыре пожарных расчета.

«Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось о пожаре в районе нефтебазы в Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

Украина уже начала бить американским оружием по России

Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО

Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне

#пожар
#дрон
#бпла
#Вячеслав Гладков
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС
Сальдо: восстановить плотину Каховской ГЭС после победы в спецоперации несложно
06 июня 2024, 05:21

Фото: istock / vasilyG

Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, так как от нее зависит орошение юга Херсонской области. Такое заявление сделал глава Новокаховского округа Виталий Гура в беседе с РИА Новости.
«Восстановится дамба — и все, и работа пойдет. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — подчеркнул Гура.
Как утверждает собеседник издания, основная ценность Каховской ГЭС была именно гидротехническая — как источника воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.

Плотина Каховской ГЭС была разрешена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных ВСУ. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные населенные пункты, включая Алешки и Новую Каховку. В области был введен режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.

Ранее сообщалось, что в районе нефтебазы в Ростовской области разгорелся пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Украина уже начала бить американским оружием по России

Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО

Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне

#вода
#работа
#плотина
#ночь
#чс
#заявление
#режим
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф