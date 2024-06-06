Трамп опасается мировой войны из-за заявлений Киева об ударах по территориям РФ

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Заявления Украины об ударах по территориям России могут обернуться третьей мировой войной. Так считает бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, потому что Украина теперь заявляет об нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить, но все это в итоге приведет к третьей мировой войне», — заявил Трамп.
При этом он в очередной раз подчеркнул, что в отличие от Байдена мог бы быстро урегулировать конфликт на Украине.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами ведущих мировых СМИ заявил, что конфликт на Украине закончится через 2-3 месяца, если США перестанут передавать Киеву вооружение.
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Элина Позднякова