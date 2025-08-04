Трамп сообщил о прибытии двух передислоцированных атомных подлодок в «нужный регион»
Президент США Дональд Трамп объявил о прибытии двух передислоцированных американских атомных подводных лодок в «необходимый регион». Заявление прозвучало в пятницу и, как отмечают СМИ, стало ответом на резкие высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Как сообщает РИА Новости, Трамп подчеркнул, что дал прямой приказ направить субмарины в «соответствующий регион» в целях обеспечения безопасности США и их союзников. Точное расположение подлодок не раскрывается, однако, по оценке аналитиков, речь может идти о зонах повышенной военной напряжённости – вероятно, вблизи Европы или в Тихоокеанском регионе.
Поводом для такого шага стали заявления Медведева, опубликованные 28 июля в соцсети Х. По словам российского политика, ультимативные высказывания Трампа в адрес Москвы и его обещания быстро закончить конфликт на Украине могут быть восприняты как провокация.
При этом официальные структуры США, включая Белый дом и Пентагон, отказались комментировать детали передислокации подводных лодок. Это может быть связано с засекреченным характером операций с участием атомных субмарин, которые нередко несут ядерное оружие и играют ключевую роль в стратегии ядерного сдерживания США.
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