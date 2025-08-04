Трамп сообщил о прибытии двух передислоцированных атомных подлодок в «нужный регион»

04 августа 2025, 10:43

Трамп: две передислоцированные атомные подлодки прибыли в нужный регион

Фото: iStock/Alexyz3d

Президент США Дональд Трамп объявил о прибытии двух передислоцированных американских атомных подводных лодок в «необходимый регион». Заявление прозвучало в пятницу и, как отмечают СМИ, стало ответом на резкие высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.