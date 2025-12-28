«Карт не осталось»: Военэксперт — об освобождении РФ трёх городов в зоне СВО

28 декабря 2025, 12:15

Военэксперт Дандыкин: освобождение РФ трёх городов повлияет на переговоры о мире

Фото: Istock/zabelin

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что освобождение российскими военными Гуляйполя, Степногорска и Димитрова повлияет на мирные переговоры.





В разговоре с «NEWS.ru» Дандыкин отметил, что это лишит украинскую сторону аргументов на встрече лидеров Украины и США. Эксперт отметил, что украинская армия не смогла дать отпор на этих участках фронта, а её контратаки на Купянск провалились.

«Гуляйполе — это важнейший город на Запорожском направлении. Это очень важный момент. Сегодня ночью будет встреча (Трампа и Зеленского. ― прим. ред.). Карт, как говорил Трамп, у Зеленского не осталось. Я говорил о том, что это должно произойти. То, что уже в этом году — очень хороший подарок всем», — заявил аналитик.