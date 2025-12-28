Стало известно, есть ли у Украины силы для контратаки под Красноармейском

28 декабря 2025, 19:05

Военэксперт Матвийчук: ВСУ не способны на контратаку под Красноармейском

Фото: Istock/Mariia Kokorina

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил сообщения о стягивании украинских резервов к Красноармейску. По его мнению, у Вооружённых сил Украины сейчас нет ресурсов для контратаки на этом направлении.





В беседе с «NEWS.ru» Матвийчук напомнил о предыдущих аналогичных сообщениях под Купянском. Эксперт связал активизацию подобной информации с предстоящей встречей Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, таким образом Киев хочет продемонстрировать активность на фронте.

«Они используют любую ложь, чтобы показать что-то Трампу. Конечно, мы воспринимаем это как угрозу, потому что любое заявление противника для нас — угроза, но у противника нет сегодня потенциальных возможностей перейти к контрнаступлению. Они могут провести террористический акт, диверсию, но попытку контрнаступления — ни в коем случае», — пояснил аналитик.