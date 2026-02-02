Трамп созвонился с Моди: Белый дом обсуждает Индию, нефть и пошлины

02 февраля 2026, 20:23

Трамп провёл разговор с премьером Индии и обсудил сотрудничество

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Информацию об этом подтвердил американский посол в Индии Серджио Гор, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X.