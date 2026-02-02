Трамп созвонился с Моди: Белый дом обсуждает Индию, нефть и пошлины
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Информацию об этом подтвердил американский посол в Индии Серджио Гор, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X.
При этом детали беседы дипломат раскрывать не стал. Разговор состоялся на фоне напряжённой энергетической и торговой повестки между странами. Накануне Дональд Трамп заявил, что Индия намерена начать закупки нефти у Венесуэлы, что может повлиять на баланс поставок на мировом рынке.
Кроме того, ранее американский лидер неоднократно критиковал Индию за сотрудничество с Россией в нефтяной сфере. В октябре прошлого года Трамп предупреждал, что Нью-Дели придётся продолжать платить «огромные» торговые пошлины, если страна не откажется от закупок российской нефти. Тогда же он утверждал, что обсуждал этот вопрос лично с Моди, и индийский премьер якобы заверил его, что не планирует связываться с российскими поставками.
О чём именно шла речь в новом разговоре — остаётся неизвестным, однако контекст указывает на возможные обсуждения энергетики, внешней торговли и экономического давления со стороны США.
Читайте также: