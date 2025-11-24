Трамп созвонился с Си Цзиньпином
Председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 24 ноября сообщило Центральное телевидение Китая.
Лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого подвели итоги прошедшей встречи в Южной Корее, а также договорились «придерживаться позиции равенства, уважения и взаимной выгоды» и расширять список областей сотрудничества.
В беседе с Трампом Си Цзиньпин обозначил позицию Китая по Тайваню. По его словам, «возвращение Тайваня Китаю является важным элементом послевоенного мирового порядка».
Кроме того, политики обсудили украинский кризис. Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает усилия по достижению мира и надеется, что стороны скоро заключат «справедливый, прочный и обязывающий мирный договор, который устранит корень кризиса».
