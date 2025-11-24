Ушаков: план Трампа по Украине будут обсуждать Россия, ЕС, США и Киев
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проект «мирного плана Трампа» будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, многие положения американского плана представляются Москве приемлемыми. В то же время «европейский план» назвали «неконструктивным» и неподходящим для России.
Ушаков отметил, что Россия получила сигнал от США о возможности очной встречи для обсуждения плана, однако конкретных договорённостей пока нет. Москва ознакомилась лишь с одним вариантом мирного договора, который следует после достигнутых на Аляске пониманий.
