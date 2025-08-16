Путин назвал сфальсифицированными президентские выборы в США
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News вспомнил слова российского лидера Владимира Путина, который якобы подчеркнул несовершенство американской избирательной системы.
Путин отметил, что именно из-за голосования по почте в 2020 году в США стали невозможны честные выборы. Это в конечном итоге привело к поражению Трампа на выборах.
Напомним, что в ноябре 2020 года Трамп проиграл президентские выборы, а 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия, пытаясь помешать официальному утверждению итогов голосования. Этот эпизод вызвал широкий резонанс и стал одним из самых острых моментов в современной американской политике.
15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске прошла первая за семь лет личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, что свидетельствует о непрерывном диалоге между двумя странами несмотря на существующие разногласия.
