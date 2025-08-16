Путин назвал сфальсифицированными президентские выборы в США

16 августа 2025, 10:12

Трамп: Путин заявил, что выборы президента США сфальсифицированы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News вспомнил слова российского лидера Владимира Путина, который якобы подчеркнул несовершенство американской избирательной системы.