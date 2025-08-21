Guardian пишет, что Трамп собирается на время отойти от переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп решил на время отойти от участия в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Американский лидер убеждён, что следующим логичным шагом должна стать прямая встреча между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
По данным источников издания, Трамп рассчитывает, что именно личный диалог между политиками сможет сдвинуть процесс с мёртвой точки и привести к более конструктивным договорённостям. В связи с этим он решил занять выжидательную позицию, чтобы не мешать потенциальному формированию условий для двустороннего контакта.
В то же время Россия ранее неоднократно подчёркивала, что прямые переговоры могут состояться только при условии завершения предварительной дипломатической подготовки. Как заявил 21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров, возможная встреча президентов «потребует тщательной проработки всех вопросов и условий».
Кроме того, российская сторона продолжает выступать против любого участия иностранных войск на территории Украины, что входит в противоречие с инициативами некоторых европейских стран, предлагающих отправить миротворческие силы для обеспечения стабильности.
