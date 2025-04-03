Трамп: США хорошо сотрудничают с Россией и Украиной по урегулированию конфликта

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По словам президента США Дональда Трампа, у страны хорошее сотрудничество с Россией и Украиной касательно вопроса по урегулированию конфликта. Об этом американский лидер заявил на выступлении в Белом доме.
«Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — заявил Трамп.
Президент отметил, что при его правлении вооруженный конфликт бы не начался. Помимо этого Трамп выразил обеспокоенность по поводу потерь на поле боя.
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Иван Мусатов