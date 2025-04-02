Трамп: выручку от зеркальных пошлин направят на погашение госдолга США

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
В США триллионы долларов выручки от зеркальных пошлин будут направлены на погашение госдолга и снижение налогов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — заявил Трамп.
Президент с помощью таких действий пообещал привести страну к величию, которого не было никогда. Напомним, что Трамп принял решение ввести зеркальные пошлины против всех стран, имеющих торговые отношения со Штатами.
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Иван Мусатов