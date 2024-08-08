Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис

Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис

08 августа 2024, 21:51
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда теледебатов со своим конкурентом на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.
Политик подчеркнул, что уже договорился о проведении дебатов на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября и ABC – 25 сентября. Их руководство с нетерпением ожидает встречи оппонентов.

Позднее предвыборный штаб политика скорректировал его слова, подчеркнув, что 10 сентября дебаты состоятся на ABC, а 25 – на NBC.



Трамп добавил, что сторона Харрис должна согласиться на такие условия, однако политик не уверен в этом, поскольку сама вице-президент, по его словам, «полностью некомпетентна».

Читайте также:

Стало известно, что может сделать Харрис при победе на выборах

Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы

Трамп прокомментировал отказ Харрис от участия в дебатах
#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#сша
#президент
Путин подписал закон о лишении свободы за повторную пропаганду наркотиков
08 августа 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о ужесточении наказания за повторную пропаганду наркотических веществ в интернете. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что за повторную пропаганду, при учёте, что нарушение совершено второй и более раз за один год, будет вынесено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет. Также нарушителю могут грозить обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или исправительные работы на срок от двух лет.

Кроме того, за повторное нарушение закона может грозить до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности.

Закон вступит в силу 1 сентября следующего года.

Читайте также:

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе

Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России

Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы России иностранцев
#владимир путин
#россия
#закон
#наркотики
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал закон о праве полиции выдворять за пределы России иностранцев
08 августа 2024, 19:12

Фото: iStock/blinow61

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий полицейских правом выдворять из страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов.
В настоящее время такими полномочиями обладают только судьи и пограничники.

Согласно закону, выдворяемые из России иностранцы или лица без гражданства помещаются в спецучреждение на основании решения главы МВД РФ, руководителя территориального органа ведомства, руководителя ФСБ РФ, руководителя погранслужбы или их заместителей на срок не более 48 часов. При этом данный срок может быть продлён до 90 суток по ходатайству должностного лица органа ФСБ или МВД.

Отмечается, что подписанный закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Читайте также:

Путин подписал закон о наказании за ношение гаджетов в зоне СВО

Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе
#владимир путин
#закон
#полиция
#иностранцы
#мигранты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Грузии призвали до конца расследовать обстоятельства войны 2008 года
Премьер Грузии Кобахидзе призвал до конца расследовать войну 2008 года
08 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал до конца расследовать все обстоятельства войны в Южной Осетии в 2008 году. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что для этого власти республики могут обратиться в прокуратуру и Конституционный суд, а также создать парламентскую комиссию. Возможно, для выяснения обстоятельств будут использованы все три варианта или же власти могут ограничиться одним.

В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что войны 2008 года можно было бы избежать, если бы у власти находилась партия, напоминающая нынешнюю «Грузинскую месту – Демократическую Грузию».

Он добавил, что в таком случае удалось бы избежать свыше 400 погибших, 125 потерянных населённых пунктов и свыше 1,7 тысяч раненых, а также признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Читайте также:

Медведев раскрыл, чем закончится спецоперация на Украине

Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС

В Грузии заявили о риске открытия второго фронта против России
#грузия
#южная осетия
#война
#конфликт
#политика
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области проверят случаи наживы на эвакуированных гражданах
Смирнов поручил проверить случаи наживы на эвакуированных из приграничья
08 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/industryview

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил провести проверку по случаям необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами с целью нажиться на эвакуированных из приграничных регионов гражданах. Об этом он сообщил в беседе с президентом России Владимиром Путиным в формате видеосвязи.
Он уточнил, что дал поручения своим заместителям и управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону. Они проведут проверку и оценят изменение цен в торговых точках, гостиницах и общепите после начала эвакуации граждан.

Смирнов добавил, что любые попытки завышения цен для наживы на гражданах будут оперативно пресекаться.

Читайте также:

В Подмосковье организовали сбор гуманитарной помощи для Курской области

Политолог Маркелов объяснил цели атак Курской области Украиной

Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском
#курская область
#эвакуация
#жители
#цены
#гостиница
#гостиницы
#магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат ГД Хамзаев призвал наказать коллегу за пост о гибели военкора Поддубного
08 августа 2024, 18:11

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал привлечь к ответственность тех, кто в среду распространил недостоверные сведения о смерти военкора Евгения Поддубного. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Днём ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль Поддубного на приграничных территориях Курской области. Журналиста с тяжёлыми ожогами оперативно доставили в больницу в Курске, после чего перевезли его в НИИ им. Склифосовского в Москве.

По словам Хамзаева, распространение такой информации является неэтичным, оно совершено вне морали, журналистских и общечеловеческих правил. В связи с этим он призвал правоохранительные органы оценить такой «хайп».

Ранее в этот день депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед Поддубным и членами его семьи за сообщение о возможной смерти военкора, которое он накануне опубликовал в своём Telegram-канале.

Читайте также:

Депутат ГД Делягин извинился за сообщение о гибели военкора Поддубного

«Пламя стояло стеной»: военкор Коц раскрыл детали удара ВСУ по машине Поддубного

Появились данные о состоянии военкора Поддубного
#госдума
#пост
#смерть
#военкор
#фейки
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал закон о наказании за ношение гаджетов в зоне СВО
08 августа 2024, 17:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон об наказании за ношение гаджетов военными в зоне проведения СВО. Соответствующий документ размещён на официальном сайте опубликования правовых актов.
Отмечается, что за нарушение запрета на использование гаджетов, способных распространять фото, аудио, видео и геолокацию, будет предусмотрено наказание в виде не более 10 суток ареста. При этом запрет не распространится на военных, которые используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей.

Такое же наказание последует за нарушение запрета на предоставление СМИ или распространение в интернете сведений, которые помогут другим лицам определить принадлежность военных к ВС РФ, а также информации о родителях и членах семьи солдат, о деятельности бойцов и воинских частей и о дислокации или передислокации частей.

За один грубый проступок военного арестуют на 10 суток. За несколько правонарушений продолжительность ареста будет высчитываться путём частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного ареста.

Читайте также:

Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе

Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России
#владимир путин
#закон
#россия
#сво
#гаджеты
#запрет
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Фененко объяснил зависимость Японии от США
08 августа 2024, 17:33

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Политолог, доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко завил, что Япония находится в зависимом положении от Запада, в частности от США, так как страна сохраняет остатки оккупационного статуса.
По его словам, США продемонстрировали своё отношение к Японии отказом западных послов посещать мемориальную церемонию годовщины бомбардировки Нагасаки.

«Это предлог, на самом деле страны Запада таким образом демонстрируют, что, как и прежде, Япония — страна с ограниченным суверенитетом. Токио демонстрируют, что его права на вооруженные силы и внешнюю политику отграничены, потому что Япония сохраняет остатки оккупационного статуса, который не снят до сих пор», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Фененко.

До этого руководитель направления внешних коммуникаций Института «Царьград» Никита Комаров отмечал, что несмотря ни на какие процессы не ожидается падения фондовых рынков в Японии. В США и Европе таких процессов также не будет.

«Было серьёзное падение. Японский индекс опускался на 16%. Но уже к вечеру началось восстановление, а утром оно продолжилось. И японский индекс прибавил 10%. Хотя кто-то может привести такие макроэкономические аргументы, как повышение ключевой ставки ЦБ Японии и укрепление японской йены», — высказал своё мнение эксперт.

Ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявлял, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.

Читайте также:

Политолог Шаповалов объяснил интересы японского бизнеса в сотрудничестве с РФ

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию
#сша
#эксперт
#права
#япония
#страны
#мнение
#отношения
#политолог
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Курской области Смирновым
08 августа 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Об этом информирует РИА Новости.
Российский лидер отметил, что ситуация ему в целом известна. Путин добавил, что она требует мужества и собранности от руководителя региона.

Смирнов доложил главе российского государства о круглосуточной координации происходящего в регионе. Согласно его словам, оперативный штаб собрался сразу же после нападения украинских боевиков.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область

Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область

МИД РФ: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности
#оперативный штаб
#всу
#путин
#киев
#рф
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»
Кречмер: ФРГ должна наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»
08 августа 2024, 16:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер сообщил, что Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Об этом информирует ntv.
По словам Кречмера, через некоторое время после начала украинского конфликта, он оказался одним из немногих, кто заявил о необходимости установления контактов с Москвой. Политик отметил, что нынешние немецкие власти выбрали стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен выразила мнение о том, что Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Германии нашли способ сэкономить бюджетные средства за счёт Украины

Евросоюз готовится к войне с Россией под руководством ФРГ

Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область
#мнение
#фрг
#депутат
#поставки
#украина
#северный поток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф