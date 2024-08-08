Трамп выразил желание провести три раунда теледебатов с Харрис

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести три раунда теледебатов со своим конкурентом на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.
Политик подчеркнул, что уже договорился о проведении дебатов на телеканалах Fox 4 сентября, NBC – 10 сентября и ABC – 25 сентября. Их руководство с нетерпением ожидает встречи оппонентов.
Позднее предвыборный штаб политика скорректировал его слова, подчеркнув, что 10 сентября дебаты состоятся на ABC, а 25 – на NBC.
Трамп добавил, что сторона Харрис должна согласиться на такие условия, однако политик не уверен в этом, поскольку сама вице-президент, по его словам, «полностью некомпетентна».
Читайте также:
Стало известно, что может сделать Харрис при победе на выборах
Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы
Трамп прокомментировал отказ Харрис от участия в дебатах
Позднее предвыборный штаб политика скорректировал его слова, подчеркнув, что 10 сентября дебаты состоятся на ABC, а 25 – на NBC.
Трамп добавил, что сторона Харрис должна согласиться на такие условия, однако политик не уверен в этом, поскольку сама вице-президент, по его словам, «полностью некомпетентна».
Читайте также:
Стало известно, что может сделать Харрис при победе на выборах
Трамп пообещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае победы
Трамп прокомментировал отказ Харрис от участия в дебатах
Анастасия Чинкова