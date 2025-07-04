Трамп: США продолжают передавать Украине военную помощь
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают предоставлять Украине военную помощь. Об этом глава страны сказал журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
«Мы поставляем оружие, но мы дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, работаем с ними, чтобы помочь им. Но Байден опустошил нашу страну, раздавая им вооружения. Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит», — сказал Трамп.
В своей речи Трамп упомянул экс-президента США Джо Байдена. По его словам, администрация последнего опустошила склады с вооружением, которое было передано Украине. Трамп отметил, что данный факт нужно учитывать, ведь в противном случае страна может остаться без боеприпасов.