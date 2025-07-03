Германия хочет заключить с США тайную сделку по вооружению Украины
Германия хочет заключить с США тайную сделку по вооружению ВСУ. Об этом сообщает газета Bild.
Собеседники издания подчеркнули, что решение Белого дома о приостановке поставок ряда вооружений Украине вызвало серьёзную тревогу в Берлине. Немецкие власти, напротив, считают нехватку ракет для систем ПВО Patriot самой большой проблемой для ВСУ.
В настоящее время власти Германии ожидают согласия американской стороны на передачу Украине двух систем Patriot, за которые Берлин заплатит сам.
Отмечается, что соответствующий запрос находится на рассмотрении в США уже несколько недель.
Ранее Украины пыталась приобрести системы ПВО напрямую у Штатов, однако им было отказано. Не исключено, что и запрос Германии будет отклонён администрацией президента Дональда Трампа.
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