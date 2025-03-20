«Сломать шею»: Политолог назвал главную цель Трампа в отношении Зеленского и Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам. Ранее этот вопрос Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Однако сегодня утром Саратов и Энгельс подверглись самой массовой атаке БПЛА за все время специальной военной операции, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ на 40−50% по некоторым видам вооружения зависит от поставок из Соединённых Штатов, поэтому Зеленский вынужден делать то, что хочет Трамп.
По его словам, переговоры ведутся, потому что лидер США сделал это своей политической обязанностью, и никто не хочет ему возражать.
Он добавил, что Трамп — торговец и бизнесмен, поэтому работает по таким же схемам: просит большее и идет на какие-то уступки.
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«Это не означает, что Зеленский отказывается от своей террористической стратегии, которую, кстати, в НАТО и США утвердили год назад. Более того, Зеленский просит у Трампа средства противовоздушной обороны — ракеты. Это дорогое удовольствие. Каждая ракета стоит от полутора до трех-четырех миллионов. Поэтому Зеленский просит эти ракеты из системы ПВО, на что Трамп ему пообещал найти это в Европе», — сказал эксперт.
По его словам, переговоры ведутся, потому что лидер США сделал это своей политической обязанностью, и никто не хочет ему возражать.
«Не надо ожидать чего-то от прихода Трампа и от возможных переговоров, потому что они определяются другими условиями: не поведением Трампа, а всей политикой Соединенных Штатов, которая была в последние десятилетия, начиная даже с Обамы. Я не думаю, что Трамп большой стратег, он любит говорить, легко пересматривает свои положения, разворачивается на 180 градусов», — объяснил политолог.
Он добавил, что Трамп — торговец и бизнесмен, поэтому работает по таким же схемам: просит большее и идет на какие-то уступки.
«Для Трампа главное — сломать шею тому либеральному, глобалистскому большинству, которое доминирует последние 20 лет в США и в Европе. Это сверхзадача, и он выступает как концептуальный противник глобализации. Насколько это ему удастся — большой вопрос, потому что он встречает лютое сопротивление и внутри своей страны, и за рубежом. На него оказывают давление внутренние силы, Верховный суд, демократы, союзники по НАТО. Они сами воспитали эту систему, а теперь думают, как от этого избавиться», — поделился своим мнением политик.
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Анастасия Панченко