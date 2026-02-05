Трамп: стороны почти достигли урегулирования конфликта на Украине

05 февраля 2026, 18:23

Фото: iStock/olya_steckel

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны украинского конфликта находятся на финальной стадии урегулирования. Об этом он сказал в ходе вступления на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.





Национальный молитвенный завтрак — ежегодное мероприятие, которое проходит в начале февраля. Его организует Конгресс США совместно с религиозной организацией Fellowship Foundation.





«Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы положить конец всей этой войне. Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал Трамп.