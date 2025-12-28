Достижения.рф

Трамп: страны Европы будут вовлечены в гарантии безопасности Украине

Трамп раскрыл подход к урегулированию конфликта на Украине
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что европейские страны сыграют ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил в самом начале переговоров, трансляцию которых вел телеканал CNBC.



По словам американского лидера, речь идет о конкретных мерах и технической поддержке, которые должны лечь в основу устойчивого и надежного соглашения.

При этом Трамп отметил, что окончательного решения о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления Украины на данный момент нет — вопрос остается открытым.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках урегулирования конфликта, президент США подчеркнул, что не устанавливает жестких дедлайнов и считает главным приоритетом полное прекращение боевых действий.

Софья Метелева

