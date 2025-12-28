Трамп: страны Европы будут вовлечены в гарантии безопасности Украине

28 декабря 2025, 23:09

Трамп раскрыл подход к урегулированию конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что европейские страны сыграют ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил в самом начале переговоров, трансляцию которых вел телеканал CNBC.