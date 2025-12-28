Трамп: страны Европы будут вовлечены в гарантии безопасности Украине
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что европейские страны сыграют ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Об этом он сообщил в самом начале переговоров, трансляцию которых вел телеканал CNBC.
По словам американского лидера, речь идет о конкретных мерах и технической поддержке, которые должны лечь в основу устойчивого и надежного соглашения.
При этом Трамп отметил, что окончательного решения о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления Украины на данный момент нет — вопрос остается открытым.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках урегулирования конфликта, президент США подчеркнул, что не устанавливает жестких дедлайнов и считает главным приоритетом полное прекращение боевых действий.
