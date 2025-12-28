В Кремле заявили о совпадении позиций Путина и Трампа по Украине

28 декабря 2025, 22:49

Ушаков: временное перемирие, по мнению Путина и Трампа, лишь затянет конфликт

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются схожих взглядов на идею временного прекращения огня на Украине, которую продвигают Киев и ряд европейских стран. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров.