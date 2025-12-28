В Кремле заявили о совпадении позиций Путина и Трампа по Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются схожих взглядов на идею временного прекращения огня на Украине, которую продвигают Киев и ряд европейских стран. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров.
По его словам, оба президента считают, что остановка боевых действий под предлогом подготовки к референдуму или по другим временным причинам не приведет к реальному урегулированию. Напротив, такой шаг может лишь затянуть конфликт и создать условия для его возобновления.
Юрий Ушаков также отметил, что Дональд Трамп подчеркнул необходимость как можно скорее завершить войну. При этом американский лидер признал, что украинский конфликт стал для него самым сложным внешнеполитическим вызовом.
