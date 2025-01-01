ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) не охарактеризовало случившийся наезд на людей в Новом Орлеане как теракт, сообщил Fox News, ссылаясь на представителя спецслужб Алету Дункан.
Алета Дункан обратила внимание, что Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки не классифицирует случившееся «как теракт».
До этого телеканал CBS передавал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.
На месте инцидента обнаружили фрагменты взрывных устройств. В настоящий момент сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские полицейские считают поступок мужчины преднамеренным.
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До этого телеканал CBS передавал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.
На месте инцидента обнаружили фрагменты взрывных устройств. В настоящий момент сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские полицейские считают поступок мужчины преднамеренным.
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Ольга Енгалычева