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ФБР не охарактеризовало наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

Фото: iStock/ Ceri Breeze

Фото: iStock/ Ceri Breeze

Федеральное бюро расследований США (ФБР) не охарактеризовало случившийся наезд на людей в Новом Орлеане как теракт, сообщил Fox News, ссылаясь на представителя спецслужб Алету Дункан.
Алета Дункан обратила внимание, что Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки не классифицирует случившееся «как теракт».

До этого телеканал CBS передавал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.



На месте инцидента обнаружили фрагменты взрывных устройств. В настоящий момент сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские полицейские считают поступок мужчины преднамеренным.

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#полиция
#полицейские
#сша
#дтп
Совершивший наезд на пешеходов в Новом Орлеане, предположительно, мёртв
01 января 2025, 17:32

Фото: iStock/Ajax9

Преступник, влетевший на грузовике в толпу и открывший стрельбу по пешеходам в Новом Орлеане, предположительно, мёртв. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на данные местных правоохранительных органов.
Отмечается, что в настоящее время личность и мотивы преступника не установлены.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина за рулём грузовика на полной скорости влетел в толпу в Новом Орлеане, после чего вышел и открыл огонь по пешеходам. В результате этого нападения погибли как минимум десять человек, ещё 30 получили ранения.

Мэр города объявил случившееся заранее спланированным террористическим актом.

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#сша
#полиция
#теракт
#стрельба
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ФБР обнаружило бомбы на месте наезда грузовика на людей в Новом Орлеане
01 января 2025, 17:26

Фото: istockphoto/dominikherz

На месте происшествия в американском Новом Орлеане, где пикап врезался в толпу людей, обнаружены фрагменты взрывных устройств. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь во Французском квартале города.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказала официальный представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Алета Дункан. Собственно говоря, сотрудники именно этого ведомства в силу специальной подготовки и обнаружили на месте происшествия опасные предметы. В настоящее время сапёры устанавливают степень опасности деталей, которые весьма напоминают части самодельных взрывных устройств (СВУ).

Полицейские заявили, что водитель пикапа преднамеренно наехал на группу прохожих на улице Бурбон-стрит. Сначала он ехал на очень высокой скорости по проезжей части, а затем резко свернул на тротуар. Американские правоохранители считают поступок мужчины преднамеренным.

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Водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане
ABC News: грузовик врезался в толпу в Новом Орлеане, погибли минимум 10 человек
01 января 2025, 15:19

Фото: iStock/MattGush

Грузовик влетел в толпу в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на полицию и власти города.
Отмечается, что в результате аварии как минимум десять человек погибли, ещё 30 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее телеканал CBS сообщал, что после наезда на толпу на высокой скорости водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. Полиция открыла ответный огонь.

В настоящее время нападавший все еще находится на свободе. Его личность не установлена. Правоохранители разыскивают мужчину, который, по их заявлениям, действовал преднамеренно.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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#стрельба
#полиция
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«Мать говорила, что лучше бы она умерла в детстве»: пропавшую школьницу из неблагополучной семьи нашли мёртвой
01 января 2025, 13:55

Фото: iStock/ Paul Gorvett

В июне в городе Тюкалинске Омской области в 2020 году 16-летняя школьница покончила с собой. На первый взгляд казалось, что Гульнара (имя ребёнка изменено) — вполне благополучная девочка. В школе учителя, одноклассники относились к ней хорошо. Девочка была перспективной спортсменкой, занималась волейболом и лёгкой атлетикой. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Потом Гульнара внезапно пропала. Родители обнаружили её отсутствие спустя несколько часов. И вскоре осмотрев окрестности, мать нашла девочку в гараже. Отец пытался делать дочке искусственное дыхание, но спасти Гульнару не получилось. Прибывшие на место врачи только констатировали смерть.

О неблагоприятной ситуации дома знали только близкие подруги. Иные просто не знали о происходящем, а подозревая что-то неладное, стыдливо отводили глаза — мол, нехорошо вмешиваться в дела соседей.

Фото: iStock/ Elena Gromova

Неблагополучная семья


Гульнара была старшей дочерью в многодетной семье. Девочка ухаживала за младшими братьями и сестрой. Её круг общения состоял только из двух подруг и двоюродных сестёр. С другими людьми, в особенности с мальчиками, дружить ей строго-настрого запретили. За малейшие провинности школьницу жестоко наказывали. К примеру, девочку не выпускали из дома после шести вечера. Если она хоть чуть-чуть задерживалась, Гульнару избивали.

«Однажды она пришла в школу с синяком на щеке, потом — с разбитой губой. Когда я начала расспрашивать, она не выдержала, расплакалась и сказала, что это папа бил её по лицу. Ей очень нравилось заниматься волейболом, и у нее получалось. Но с осени отец запретил ей ходить на секцию, сказав, что это не подобает девушке. Однажды она попыталась пойти туда тайком. Артур (имя изменено) узнал об этом, схватил за капюшон куртки и потащил домой», — поделилась подруга девочки.

Близкие Гульнары отмечали, что последней каплей стало, когда отец сказал, что нашел ей молодого человека, и, как только ей исполнится 18 лет, необходимо будет выйти за него замуж — вне зависимости, хочет ли она этого. Ещё родители всё время говорили девочке о мнимых физических недостатках. Они побуждали и без того стройную Гульнару худеть и регулярно обзывали толстой и некрасивой.

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Хотела покончить с собой: в Дагестане подростки полгода держали школьницу в сексуальном рабстве, накачивая её наркотиками

Когда школьница чувствовала себя крайне плохо, она делилась переживаниями в соцсети со своей подругой. В одном из последних сообщений, Гульнара рассказывала: мать что-то разгневало, и она стала отыгрываться на дочери, избивая мокрой грязной тряпкой. Следом к происходящему подключился отец. Он схватил Гульнару за волосы и стал швырять по комнате из угла в угол.

«Мать ей постоянно говорила, что лучше бы она умерла в детстве. Вспоминала случай, когда у Гульнары в младенчестве случились судороги и заявляла, что не надо было ее тогда спасать», — отметила подруга погибшей.

Фото: iStock/ aprilsan

«Абсолютно адекватный ребёнок»


«Мы не подозревали об этом. Она была очень доброжелательной, терпеливой и совсем беззлобной девочкой. Училась, кстати, неплохо. Абсолютно адекватный ребенок, не склонный ни к обману, ни к хитрости. Со всеми у сложились хорошие отношения. Единственное, она была довольно закрытым человеком. Но мы это списывали на особенности ее воспитания и не навязывались с общением», — рассказала педагог лицея, в котором училась Гульнара.

Ранее у девочки уже были три попытки себе навредить. Родители на это никак не реагировали. Они уверены, что в семье царила благоприятная обстановка, а дочь просто оказалась чрезмерно обидчивой.

Следователи думают иначе.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической посмертной экспертизы девочка на протяжении долгого времени до совершения самоубийства находилась в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с систематическим аморальным поведением своего отца в виде систематического унижения чести и достоинства, физического насилия, которая носила повторяющийся, угрожающий характер. Кроме того, согласно заключению судебной лингвистической экспертизы, высказывания со стороны отца носят оскорбительный, унижающий человеческое достоинство характер», — полагает руководитель 2-го отделения Контрольно-следственного отделения областного СУ СК Татьяна Костерева.

Артуру Меджидову (имя и фамилия изменены), которого обвиняют в доведении собственной дочери до самоубийства, на время следствия назначили меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Он подчеркнул, что ни в чем не раскаивается. Жена всецело его в этом поддерживает.

Фото: iStock/ nixki

«Дети не должны бояться родителей»


«Основы личности, безусловно, закладываются в детстве. Если ребенок с детства видит преступное поведение в семье, пьянство и другие негативные проявления, он считает, что так вести себя дозволено. Также и эмоциональную отстраненность, холодность он переносит уже в свою взрослую жизнь. Если ребенок не получает внимания, да это еще и часто сопряжено с домашним насилием, финал может быть крайне негативным. Родители даже не всегда отдают себе отчет, что делают что-то неправильно. Как в ситуации с этой погибшей девочкой, где отец был уверен, что проявляет заботу таким чрезмерно строгим контролем над дочерью» — уточнил Старший эксперт 3-го экспертного отдела (дислокация г. Омск) Сибирского филиала (дислокация г. Новосибирск) ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК России» Денис Дмитриев.

Специалист заметил, что для предотвращения страшного необходимо стараться замечать сигналы, отправляемые ребёнком. В первую очередь это резкая смена поведения. К примеру, подросток замкнулся, хотя раньше был гиперобщительным. Ребёнок мог собирать наклейки, резко потерять к этому интерес и раздать коллекцию. Получается, несовершеннолетний отказывается от чего-то, что раньше любил. Если родитель это заметил, то нужно наладить контакт, подчеркнул эксперт.

«Это не значит, что его надо заставлять с вами общаться. Если он увидит любовь, ласку и заботу с вашей стороны, он сам к вам придет. Я за демократичный способ воспитания. Дети не должны бояться родителей, а видеть в них в первую очередь друзей. Для этого надо общаться с ними на равных – на эмоциональном уровне не как взрослый с ребенком, а как понимающий родитель», — добавил Денис Дмитриев.

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Mash: в Красногорске грузовик с фейерверками загорелся в ДТП
01 января 2025, 12:02

Фото: iStock/ FourOaks

В Московской области в Красногорске набитый фейерверками грузовик попал в аварию, загорелся и устроил салют, сообщил Teлеграм-канал Mash.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Волоколамском шоссе. Потом движение в сторону области перекрыли.

«Со слов очевидцев, машина загорелась после столкновения. Потом начался салют», — отметили в канале.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, который в результате загорелся. Водитель машины погиб, шестеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в районе деревни Лупполово. Автобус № 436, курсирующий между Санкт-Петербургом и Ненимяки столкнулся с легковым автомобилем. От удара автобус съехал в кювет, а машина загорелась.

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#дтп
#происшествие
#авария
#движение
#салют
#шоссе
#красногорск
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Специалисты извлекли данные чёрного ящика с упавшего в Южной корее самолёта
01 января 2025, 11:45

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Специалисты извлекли данные чёрного ящика, записывающие переговоры в кабине пилотов потерпевшего крушение самолёта Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air. Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента гражданской авиации Минтранса Южной Кореи Чжу Чжон Ван.
В настоящее время проводится работа по конвертации переговоров в звуковые файлы. Также на борту находился второй чёрный ящик – бортовой самописец данных о полёте. При падении самолёта он получил повреждения. На его расшифровку уйдёт месяц.

Отмечается, что если южнокорейские специалисты столкнутся с трудностями при извлечении аудио, то чёрные ящики будут переданы в американский Национальный совет по безопасности на транспорте. Его представители в составе десяти человек прибыли в Муан, где произошла трагедия.

Напомним, что авиакатастрофа произошла в аэропорту Муан в воскресенье, 29 декабря. В результате аварийной посадки самолёта с последующим возгоранием погибли 179 человек.

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#самолет
#южная корея
#крушение
#трагедия
#специалисты
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CBS: в Вирджинии ФБР нашло самый огромный в истории тайник с бомбами
01 января 2025, 11:42

Фото: iStock/ domoyega

В ходе задержания жителя Вирджинии агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли самый огромный в истории тайник с самодельными бомбами, сообщил телеканал CBS.
Местного жителя Брэда Спэффорда задержали 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Ещё обыск проводился на ферме в округе Айл-оф-Уайт, принадлежащей подозреваемому. В амбаре, а ещё в рюкзаке в спальне подозреваемого и обнаружили взрывчатку.

Работники ФБР также нашли у Спэфффорда инструкции по изготовлению взрывоопасных материалов и гексаметилентрипероксиддиамин — особо нестабильное вещество. При трении или изменении температуры оно может сдетонировать

«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — отмечалось в ходатайстве прокурора об аресте Спэффорда.

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#хранение
#работники
#сша
#взрывчатка
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В центре Петербурга правоохранители провели рейд против мигрантов
01 января 2025, 04:29

Фото: iStock/Dzurag

В центре Санкт-Петербурге на новогоднюю ночь правоохранители провели рейд против мигрантов. Об этом сообщает «Фонтанка».
 «Силовики в центре устроили рейд по мигрантам. У иностранцев проверяют документы и отводят в автозаки», — пишут в telegram-канале.

Первый автобус с задержанными уже отъехал с места гуляний. Полиция и ОМОН отводят в автозаки тех, у кого выявляются проблемы с регистрацией в РФ.

Также правоохранительные органы проводят рейды на дорогах Санкт-Петербурга. Машины проверяют на наличие оружия и наркотиков.

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#рейд
#документы
#рейды
#полиция
#санкт-петербург
#мигранты
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Bild: четыре района Берлина отключены от водоснабжения
01 января 2025, 03:08

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Четыре района Берлина отключены от водоснабжения за несколько часов до Нового года. Об этом пишет издание Bild.
В публикации указывается, что водоснабжение отключено в Шарлоттенбурге, Веддинге, Кройцберге и Митте. Также трудности с подачей воды возникли в самой редакции издания.

При этом водоснабжение имеется на нижних этажах зданий, но при этом со слабым напором. Верхние этажи остаются без воды. Причины происшествия пока неизвестны.

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#водоснабжение
#происшествия
#германия
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