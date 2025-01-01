ФБР расследует наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане как теракт, заявил Байден

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Президент США Джо Байден сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало рассматривать инцидент в Новом Орлеане как акт терроризма.
В среду, 1 января, неизвестный мужчина за рулём грузовика на большой скорости влетел в толпу на Бурбон-стрит, после чего вышел из машины и открыл огонь по пешеходам. По последним данным, в результате произошедшего погибли как минимум десять человек, ещё 35 получили различные ранения. ФБР позднее подтвердило, что преступник мёртв.
Глава государства отметил, что ФБР взяло на себя руководство расследованием. Он, в свою очередь, поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов, пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы работают над выяснением деталей произошедшего.
Кроме того, Байден созвонился с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл и предложил оказать полную федеральную поддержку в связи с произошедшим.
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Глава государства отметил, что ФБР взяло на себя руководство расследованием. Он, в свою очередь, поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов, пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы работают над выяснением деталей произошедшего.
Кроме того, Байден созвонился с мэром Нового Орлеана Латойей Кантрелл и предложил оказать полную федеральную поддержку в связи с произошедшим.
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Анастасия Чинкова